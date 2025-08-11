Desmantelado laboratorio de cocaína en San Cayetano

El Ejército Nacional destruyó un laboratorio de cocaína en San Cayetano / Foto Archivo

Cúcuta

Tropas del Grupo de Caballería Maza de la Trigésima Brigada, en una operación coordinada con la Policía Nacional, ubicaron y destruyeron de manera controlada un laboratorio empleado para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, en el municipio de San Cayetano.

Las autoridades informaron que este lugar pertenecería presuntamente al Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar del Grupo Armado Organizado ELN, en el municipio de San Cayetano, Norte de Santander.

Se informó por parte del Ejercito Nacional que en el lugar fueron incautados 167 kilogramos de e clorhidrato de cocaína, 80 galones de cocaína en suspensión, 40 kilogramos de base de cocaína, 558 galones de insumos líquidos (acetona, ACPM y ácido clorhídrico) y 200 kilogramos de insumos sólidos (soda cáustica y carbón activado).

Asimismo, se halló maquinaria empleada para la producción y empaque del estupefaciente.

El Mayor Juan Vitta del Ejercito Nacional dijo que “la destrucción de este complejo ilícito constituye un golpe contundente a la estructura financiera del ELN en esta región fronteriza, al evitar el ingreso de aproximadamente 8.200 millones de pesos, afectando de manera directa su capacidad logística, operativa y delictiva”.

“Este laboratorio no solo era un punto estratégico para la producción de drogas ilícitas, sino también una fuente de grave contaminación ambiental, debido al vertimiento indiscriminado de sustancias químicas sobre el suelo y las fuentes hídricas cercanas, generando afectaciones irreparables a los ecosistemas locales” dijo el oficial.