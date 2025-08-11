Desde el Concejo de Ibagué afirman que la violencia no es el camino para construir el país

Ibagué

Desde el Concejo de Ibagué se escucharon voces de solidaridad con familia del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe, quien murió en la madrugada del lunes 11 de agosto en la Fundación Santa Fe en Bogotá, a la vez planteamientos sobre la necesidad de un alto en el camino en el discurso de odio que puede generar hechos de violencia política.

“Exigimos a la justicia y además clamar para que se retome el rumbo de la democracia del país. La violencia no es la alternativa, debemos bajarle al lenguaje en el ejercicio de la política y en lo público”, dijo William Rosas, concejal de la Alianza Verde.

“Es una cachetada a la democracia, guardábamos la esperanza que se recuperara, triste ver como en redes sociales ciudadanos afirmaban que todo era una farsa, necesitamos reaccionar para retomar el rumbo de la democracia”, dijo Camilo Tavera concejal del Partido Mira.

“No solo el Centro Democrático lamenta la partida de Miguel Uribe, todos los sectores lo rechazamos, no podemos dejar pasar lo que está sucediendo, y menos aceptando la política mezquina, es una noticia muy triste para los colombianos”, dijo el concejal William Santiago.

“Miguel era muy cercano al grupo que represento, es lamentable, era un hombre que tenía al país en su cabeza. Debemos enderezar el país, no soy radical, pero Colombia no le puede permitir a la izquierda seguir liderando un país”, manifestó Deybi Buitrago del Partido Centro Democrático.

“Tenemos un profundo dolor en el corazón, fue hombre que le entregó su trabajo al país, creía que era posible recuperarlo, ahora en el 2026 debemos recuperar el rumbo, debemos convocar a la unión de los colombianos que creemos que en el país prime la democracia y la justicia”, indicó Silvia Cristina Ortiz concejal del Centro Democrático.