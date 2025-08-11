Desde el Concejo de Cúcuta insisten en la militarización como estrategia contra la inseguridad

Cúcuta

Desde el Concejo de la ciudad de Cúcuta se insiste en fortalecer los esfuerzos de las autoridades para garantizar la seguridad de ciudadanos en la capital nortesantandereana.

La militarización sigue siendo la principal petición desde los diferentes sectores de la ciudad ante las necesidades que a diario se viven por constantes homicidios y atentados en medio de la lucha de bandas criminales.

“Desde el año pasado he venido solicitando al gobierno municipal y departamental que militaricen la ciudad de Cúcuta, que hemos perdido la batalla en el tema de inseguridad. Los acontecimientos de los últimos días nos han demostrado que estamos inmersos a que los bandidos, a los que grupos al margen de la ley hagan y deshagan con la ciudad de Cúcuta. Se están yendo los empresarios por la ola de extorsiones, por la ola de robos, de homicidios y no tenemos resultados contundentes” dijo el concejal Alonso Torres.

Critica las estrategias que se han venido desarrollando por medio del uso de la fuerza pública para entregar material publicitario en contra de la inseguridad.

“Es importante sacar el Ejército a las calles, sacar la Policía, que se tomen las comunas de Cúcuta con operatividad y no como lo están haciendo, entregando panfletos, documentos y demás. Ellos no están para eso, ellos están es para entregarnos la tranquilidad, la seguridad que tanto necesita la ciudad de Cúcuta” puntualizó Torres.