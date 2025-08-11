Declaran dos días de duelo en Los Patios por tragedia que dejó cinco personas muertas

Mueren cinco personas por corriente súbita en Salazar de Las Palmas / Foto Denor

Los Patios.

El municipio de Los Patios declaró dos días de duelo oficial como muestra de solidaridad y condolencia ante la tragedia ocurrida el fin de semana en Salazar de Las Palmas, donde una corriente súbita en el río Peralonso arrasó con cinco personas, dos de ellas menores de edad. Todas las víctimas eran oriundas de Los Patios y participaban en un festival de bandas.

Ricardo Hernández, secretario de educación del municipio, explicó que la comunidad educativa ha estado profundamente afectada por esta pérdida, especialmente porque dos de los menores fallecidos eran estudiantes de una institución local.

“Desde el primer momento, la administración municipal, encabezada por el alcalde, se ha dispuesto a acompañar a las familias afectadas y a coordinar acciones con las autoridades de Salazar para gestionar la atención necesaria”, señaló Hernández.

El acompañamiento a las familias incluye apoyo psicosocial, visitas domiciliarias y atención interdisciplinaria que involucra a las secretarías de gobierno, desarrollo social, salud y educación.

“Estamos trabajando para brindar todo el respaldo emocional y social, respetando la intimidad de quienes atraviesan este dolor”, añadió.

En cuanto a las personas heridas en el incidente, Hernández informó que tres menores recibieron atención médica, de los cuales dos ya fueron dados de alta. Una niña permanece en recuperación en la Clínica Medical Duarte, estable y consciente.

Para honrar la memoria de las víctimas, hoy se realizará una misa en la iglesia San Juan Evangelista, organizada por la administración municipal y la comunidad educativa, que también definió el cese de actividades durante toda la semana en el colegio Jean Piaget, donde estudiaban los menores fallecidos.

Este suceso ha dejado un luto profundo en Los Patios, que acompaña en solidaridad a las cinco familias afectadas y a toda la comunidad que lamenta esta irreparable pérdida.