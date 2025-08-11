Cruentos combates entre grupos ilegales en zona rural de Tibú en el Catatumbo

En el Catatumbo se siguen presentando confrontaciones entre ilegales / Foto Archivo( Foto Caracol Radio Cúcuta )

Cúcuta

Las comunidades de Oru Siete y Socuavo, zonas rurales del municipio de Tibú, en el Catatumbo reportaron intensos combates entre grupos ilegales.

La guerra que mantiene el Ejército de Liberación Nacional ELN con las disidencias armadas del frente 37 se vuelto a generar el miedo en la población civil que ve con preocupación como se han quedado entre el fuego cruzado de quienes delinquen en la zona.

“Se están dando plomo desde hace varios días, no hemos podido salir, estamos con miedo, no sabemos que va a pasar, por acá no llega nadie a auxiliarnos” dijo uno de los habitantes de la zona.

Otro dijo “por ac{a no hay paz total, hay es guerra entre ellos, por el poder y sus negocios, los que siempre hemos visto por acá pero nadie puede decir nada por que matan al que sea”.

Las comunidades lamentaron que después de casi siete meses de guerra de guerrillas ninguna autoridad del estado responda por la violación al derecho internacional humanitario y a todo el atropello que sufren las comunidades en estos hechos violentos.