Críticas desde el Concejo al manejo de la movilidad durante eventos en Cúcuta

Cúcuta

Hay fuertes críticas desde el Concejo de Cúcuta frente al manejo que se ha dado a la movilidad de la ciudad por parte de la administración municipal durante grandes eventos.

Afirman que se deben implementar medidas efectivas para evitar las congestiones vehiculares que incluso dejan prácticamente incomunicados algunos sectores de la ciudad.

“Yo sé que hay una apuesta muy importante por parte de la administración municipal y de hecho desde el Concejo hemos apoyado esto, que es colocar a Cúcuta como una ciudad-destino en diferentes eventos, a niveles corporativos, a nivel de fiestas, a nivel de conciertos, a nivel de deporte, pero este Cúcuta ciudad-destino y esta serie de eventos que se están planteando y se están proyectando que son muy buenos para la ciudad, también tenemos que buscar la forma de cómo mejorar las estrategias en cuanto a la movilidad, en cuanto a la información, en cuanto a que la gente sepa rutas alternas que se tengan, que se tengan unos planes de contingencia para evitar situaciones de bloqueos como lo que ha pasado en los últimos eventos. La Avenida Libertadores es una avenida principal para nosotros junto a la Guaimaral, la Gran Colombia y la Diagonal Santander, muchos eventos se están organizando sobre estas cuatro vías, entonces al bloquear estas cuatro vías, inmediatamente queda incomunicada gran parte de la ciudad, como es la Comuna 3, la Comuna 4, la Comuna 2 y la Comuna 5, incluyendo el centro” dijo a Caracol Radio el concejal de Cúcuta Julián Rolón.

El caso más reciente y que ha ocasionado preocupación fue durante la presentación de las pruebas ICFES, ya que incluso algunos estudiantes habrían llegado tarde.

“Un ejemplo tangible fue lo que sucedió ayer, donde miles de estudiantes estaban presentando sus pruebas ICFES, que primero genera un estrés en el estudiante, una preocupación, y luego, al no haber una socialización previa y temprana, y al cerrarse la avenida Guaimaral, parte de la Guaimaral, parte de la Libertadores, parte del centro, como fue la calle 10, pues los familiares y los padres de familia, cuando llegan a llevar a sus hijos, pues no tenían cómo llegar y acceder a los colegios, algunos muchachos ni siquiera pudieron llegar o llegaron tarde y ya no los dejaban presentar las pruebas, otros llegaron corriendo, jóvenes llorando, porque las pruebas ICFES son unas pruebas muy importantes porque es el futuro de ellos para acceder a la universidad” puntualizó Rolón.

Piden nuevamente desde la corporación mesas de trabajo con la Secretaría de Tránsito para plantear soluciones y evitar impactos negativos en futuros eventos.