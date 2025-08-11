Copa Sudamericana - América de Cali vs. Fluminense por octavos de final: fecha, hora y dónde seguir

Este martes 12 de agosto inicia la disputa de la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana, América de Cali recibirá a Fluminense de Brasil en el estadio Pascual Guerrero, a partir de las 7:30 de la noche.

Cabe destacar que esta es la séptima vez que América de Cali participa en la Copa Sudamericana; sin embargo, nunca han podido superar los octavos de final. La eliminación más reciente fue frente a Alianza Valledupar en el 2024, donde terminaron despidiéndose en primera fase.

El director técnico Diego Raimondi tendrá que buscar alternativas en su nómina para enfrentar al equipo brasileño, debido a que no contará con la presencia del jugador Dylan Borrero, quien sufrió una lesión muscular de aductores tras el duelo frente a Tigres en la Copa BetPlay y fue descartado para este compromiso por el parte médico.

📄 Comunicado oficial | Parte médico de nuestros jugadores.



🔗 Léelo completo en: https://t.co/cG1yxHXCyq pic.twitter.com/xGCuU7ONTe — América de Cali (@AmericadeCali) August 9, 2025

Por su parte, el extremo Jan Lucumí, quien presenta una contusión en la rodilla derecha, no ha podido entrenar con el equipo, por lo que se especula que podría ser baja para el partido de octavos de final. Mientras tanto, Jhon Murillo, Mateo Castillo y Éder Álvarez Balanta evolucionan favorablemente y podrían estar disponibles para el partido de ida.

El equipo brasileño ya aterrizó en Colombia y se prepara para enfrentarse a la América de Cali.

Na Colômbia para as oitavas da @SudamericanaBR! 🇭🇺



📸: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/nc50gSKj88 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 10, 2025

¿Dónde seguir el partido de América de Cali vs. Fluminense?

El compromiso que corresponde a los octavos de final entre América de Cali y Fluminense se podrá seguir a través de la transmisión en vivo y en directo de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como el minuto a minuto en el portal web de caracol.com.co.