Coosalud ha beneficiado a más de 18700 madres gestantes y sus bebés con modelo de atención integral

Cartagena

Este año, a corte de julio, Coosalud ha impactado a 18.725 mujeres gestantes y sus bebés a nivel nacional con seguimiento a riesgo directamente en sus casas y/o teleasistencia, a través de sus Equipos de Atención Extramural (EAE). A la fecha, Coosalud tiene 11.544 usuarias activas en la cohorte de gestantes.

Además, se han realizado más de 3.300 sesiones de formación comunitaria, directamente en los territorios, impactando a más de 44.600 asistentes con educación para el autocuidado

“En Coosalud EPS trabajamos activamente en el fortalecimiento de nuestro programa materno perinatal, dado que nuestro objetivo es garantizar el bienestar tanto de las madres como sus bebés. A la fecha, hemos impactado más de 18,700 mujeres en nuestro programa de atención extramural que cobija visitas al domicilio o teleasistencia”, aseguró Angela Romero Torres, subdirectora nacional de Rutas Integrales de Atención en salud de Coosalud.

La EPS resaltó que el control prenatal es la herramienta más importante y poderosa que se tiene en la prevención de complicaciones en el embarazo, tales como los trastornos hipertensivos o la preeclampsia.

“Por eso, invitamos a toda mujer que sospeche o confirme su embarazo a iniciar control prenatal y para ello nos puede contactar a través de nuestros canales www.coosalud.com/cuídatemujer, el número #9220 o la línea nacional 018000 516111”, indicó Romero Torres.