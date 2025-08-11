Concejo de Cúcuta alerta por precarias condiciones en infraestructura educativa

Cúcuta.

El Concejo de Cúcuta puso en alerta la precaria situación de la infraestructura educativa en varias instituciones de la ciudad, luego de una serie de visitas técnicas realizadas por la corporación.

Vanessa Arenas, concejal de Cúcuta, explicó que se han identificado problemáticas urgentes que requieren atención inmediata.

Durante las inspecciones, se constató que el Colegio Santos Apóstoles sede Kennedy cuenta con apenas tres baterías sanitarias para aproximadamente 700 estudiantes, entre niños y niñas, y estas instalaciones se encuentran en malas condiciones.

En el Colegio Alejandro Gutiérrez Calderón, alumnos reportaron que uno de los salones está sin techo, situación que afecta el normal desarrollo de las clases.

En la Escuela Laura Vicuña, perteneciente al Colegio Andrés Bello, hay un muro de contención en riesgo inminente de colapso, especialmente vulnerable ante las fuertes lluvias que se han presentado en la región.

Problemas similares fueron detectados en la Escuela de El Rosal, poniendo en riesgo la seguridad de la comunidad educativa.

La concejal Arenas señaló que la crisis en la infraestructura responde a problemas de legalidad y falta de recursos, por lo que desde el Concejo se hacen llamados urgentes para que las autoridades correspondientes implementen soluciones a corto plazo.

Se mantienen visitas pendientes a otras instituciones con el fin de continuar evaluando la situación y dar seguimiento a los casos.