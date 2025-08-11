Comunidad denuncia aumento de hurtos en el barrio San Mateo

Cúcuta

Hay nueva quejas por parte de los habitantes de los barrios aledaños al comando de Policía Metropolitana de Cúcuta, quienes piden acciones para frenar el aumento en la inseguridad.

Denuncian que los hurtos de motocicletas y a personas ha incrementado, además exigen respuestas frente al mal estado de las cámaras de vigilancia en la zona.

“He tenido quejas por parte de los comerciantes, he tenido quejas de la comunidad, me han robado seis motos en San Mateo, que pasan los ladrones frente a los policías, por las cámaras de la Policía y que sorpresa que las cámaras de la policía estén dañadas. Eso es una vergüenza para la ciudad de Cúcuta, que aparte de que hay poquitas cámaras, las pocas que tiene la Policía las tiene de lujo porque están dañadas” dijo a Caracol Radio Froilana Gélvez, presidenta de la JAC del barrio San Mateo.

Denuncian que incluso en redes sociales han hallado publicaciones de los vehículos hurtados, que han sido llevados por los delincuentes hacia territorio venezolano.

“Hay una red jalando motos y tiene la presidenta que ponerse a averiguar qué es lo que pasa con esa red porque la Policía no sirve. Todo el mundo diría ‘San Mateo es el barrio más seguro’ pues están equivocados, San Mateo es el barrio más inseguro, llevo seis motos, se las pasan para Venezuela y entonces, la gente corre un riesgo al irse para Venezuela a tratar de recuperar su moto” puntualizó Gélvez.

Exigen nuevas mesas de trabajo con las autoridades, ya que afirman que la comunicación con las autoridades poco a poco ha ido disminuyendo.