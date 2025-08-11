Cine al Parque y Guardianes del Planeta beneficiaron a más 200 niños de Cartagena: ¿dónde se hizo?

Cartagena

La vereda Puerto Rey se llenó de magia y entretenimiento con la actividad Cine al Parque, a la que asistieron más de 200 niños. Los asistentes disfrutaron de la proyección de la película Transformer One, en un espacio pensado para la recreación y la integración familiar.

Posteriormente, la acción se trasladó al corregimiento de Pasacaballos, donde 40 niños de la Fundación La Mano de Dios participaron en la jornada Guardianes del Planeta. Esta actividad incluyó una capacitación sobre el adecuado manejo de residuos sólidos, un recorrido por las calles para evaluar el estado de limpieza y una jornada de recolección de basuras en el parque del sector Valdez.

Durante la jornada, los niños mostraron gran entusiasmo y compromiso. Como reconocimiento a su participación activa, recibieron medallas y premios que los acreditan como Guardianes del Planeta, fortaleciendo en ellos la conciencia ambiental y el sentido de pertenencia por su comunidad.

Estas actividades tienen como objetivo combatir la problemática histórica del mal manejo de basuras en Cartagena, formando una nueva generación comprometida con el cuidado del entorno.

Bajo el liderazgo de Juan José Jiménez Mendoza y Yerlys Tamara Barros, quienes de manera voluntaria promueven iniciativas para el mejoramiento de la ciudad y el bienestar de la infancia, se busca inspirar a más personas a sumarse a esta causa por una Cartagena limpia y sostenible.