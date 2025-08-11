Cinco muertos y dos heridos en ataques violentos en el área metropolitana de Cúcuta

Homicidio en el barrio La Ermita / Foto: Noticias Cúcuta 75

Cúcuta

Seis hechos de violencia se registraron en Cúcuta y su área metropolitana durante las últimas horas dejando como saldo a cinco personas muertas y dos heridas.

En un primer hecho, un hombre identificado como Tailor Yesid Carrillo Uribe fue asesinado en un establecimiento comercial ubicado en la calle 9 con avenida 2 del barrio Aeropuerto.

Según la información preliminar, se encontraba junto a un grupo de amigos en un billar cuando ingresó un sicario con casco puesto y le disparó en varias oportunidades para después huir con el celular de la víctima.

En un segundo caso, la comunidad reportó el hallazgo de un cadáver en la vía que conduce de Cúcuta hacia el corregimiento de Aguaclara a la altura de la vereda Patillales.

Según las primeras versiones, el cuerpo fue abandonado por tres hombres que se movilizaban en una camioneta cerca a la entrada de una finca de la zona.

La víctima que aún no ha sido identificada, presentaba varios impactos de arma de fuego.

La tercera víctima fue identificada como Juan Carlos Soto, quien trabajaba en una obra como maestro de construcción, cuando fue asesinado a disparos en el barrio El Salado.

La víctima habría recibido una llamada, por lo que salió de su zona de trabajo, y unos metros más adelante fue interceptada por hombres en motocicleta que le propinaron varios impactos de arma de fuego acabando con su vida.

En el municipio de El Zulia también se reportó un ataque con arma de fuego que dejó a un hombre herido.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial en la ciudad de Cúcuta, donde recibe atención médica, mientras las autoridades tratan de determinar los detalles del hecho violento.

En un establecimiento comercial del barrio Claret se presentó otro ataque sicarial en el que una mujer murió y un hombre resultó herido.

Sujetos en motocicleta dispararon en contra de un local de venta de licores ubicado frente al canal de Claret y la autopista de la ciudadela Juan Atalaya impactando a dos personas.

Las víctimas fueron trasladadas hasta el Policlínico de ese sector de la ciudad donde la mujer identificada como Marleny Rojas murió por la gravedad de las heridas.

Las autoridades realizaron un plan candado en la zona sin lograr dar con los responsables del hecho.

Minutos después en el barrio La Ermita fue asesinado un menor de 14 años.

Un sicario disparó en contra de un grupo de personas que se encontraban frente a una vivienda sobre la avenida 6 con calle 34, allí el menor recibió varios impactos de arma de fuego, perdiendo la vida de manera inmediata.

Las autoridades se trasladaron a la zona para adelantar la inspección técnica al cadáver y llevar a cabo las investigaciones necesarias para dar con la identidad del responsable.