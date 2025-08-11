Cúcuta

Centro democrático prepara oficio religioso en solidaridad con la familia de Miguel Uribe

Militantes del partido rechazan su deceso

Milla Patricia Romero Soto una de las líderes del Centro Democrático en Norte de Santander

Los miembros del Centro Democrático lamentaron la muerte del senador y candidato presidencial Miguel Uribe en las últimas horas.

Con dolor, llanto, tristeza, y una profunda solidaridad con la familia del dirigente político lamentaron lo ocurrido con el líder de esa colectividad.

Milla Romero, ex senadora de ese movimiento dijo a Caracol Radio que “hoy el país se levanta con esta lamentable noticia, con este dolor de patria, con esta tristeza que tiene al pueblo compungido y además con la preocupación de este magnicidio”.

Expresó su indignación al preguntarse ¿en que momento Colombia volvió a retornar a este punto de tanta violencia. Lo único que nos queda es clamarle mucho a Dios, por una unión, no solo de partidos sino de todos los colombianos".

Frente a este lamentable hecho los miembros de esa colectividad han programado una misa por el eterno descanso del senador Uribe.

