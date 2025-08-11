Autoridades en Norte de Santander y Cúcuta lamentan muerte de Miguel Uribe

Cúcuta

El gobernador de Norte de Santander William Villamizar y el alcalde de Cúcuta Jorge Acevedo lamentan la muerte del senador Miguel Uribe y pre candidato presidencial.

El gobernador de la región a través de su cuenta en X expresó “lamento profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. Su compromiso con Colombia y la democracia deja una huella imborrable. Mis condolencias a su familia, amigos, seguidores, y compañeros políticos, QEPD”.

De otra parte, el mandatario de los cucuteños dijo también a través de esa red social que “lamento profundamente el muy doloroso fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. Un ser humano integro, querido, amable, que todos lo sentíamos cercano.Que Dios lo tenga en su santa gloria. Sentido pésame para su familia y todo el país. esta muerte nos duele a todos”.

En Cúcuta en la zona de frontera diversos sectores expresaron su solidaridad a la familia, a los integrantes de su movimiento político y lamentaron el retroceso del país, por factores asociados a violencia política.

En la ciudad se izan banderas de Colombia en solidaridad con esta situación tan compleja que vive el país y que hoy amanece de duelo.