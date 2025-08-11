Alcaldía de Cartagena ofrecerá una misa de réquiem para Miguel Uribe

Cartagena

A las 12 del mediodía de este martes 12 de agosto, en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, la Alcaldía de Cartagena ofrecerá una Misa de Réquiem por el descanso eterno de Miguel Uribe Turbay, luego de su fallecimiento en horas de la madrugada en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El abogado, reconocido político, exconcejal de Bogotá, senador de la República y precandidato presidencial por el Centro Democrático estuvo más de dos meses en estado crítico, luego de sufrir un atentado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá, en medio de un acto de campaña.

“Su muerte ha conmocionado, no solo al ámbito político, sino a un país entero. A mí me tiene profundamente impactado, pues siempre creí que por su juventud, ímpetu y entrega, saldría adelante de esta situación que ningún colombiano, padre de familia y actor político merece sufrir. La violencia no puede acampar a sus anchas en nuestra democracia. La barbarie con la que crecimos mucho no puede ser el futuro para nuestros hijos”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Hoy quiero expresar mis más sinceras condolencias a su familia, a sus hijos y a su amada María Claudia. Sé que todo acto protocolario, sentimiento expresado o decreto fúnebre no nos devolverá a Miguel en cuerpo presente; pero sí merece que veneremos un alma que, estoy seguro, se convertirá en un símbolo patrio de unión entre diferencias ideológicas y políticas. Lo que pasó con Miguel debe ser un punto de quiebre ante todo los quistes que la violencia aún sigue teniendo en nuestro Estado de Derecho”.

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Oficina de Protocolo, invitará a la ceremonia litúrgica católica, para rogar por el descanso eterno de Miguel Uribe Turbay, a autoridades políticas, policiales, militares y actores de la sociedad civil. No obstante, el alcalde espera que todo cartagenero que quiera expresar su cariño al alma de Miguel, pueda asistir a la misa fúnebre.