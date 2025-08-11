Alcalde de Cartagena sobre muerte de Miguel Uribe: “pierde Colombia, pierde la democracia”

Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, lamentó el fallecimiento del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe, noticia que fue confirmada por la Fundación Santa Fe de Bogotá en la madrugada de este lunes 11 de agosto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A través de su red social X, el mandatario lamentó la noticia, expresó sus condolencias a los familiares y aprovechó para invitar a los diferentes sectores del país a reflexionar.

“Desde Cartagena lamentamos profundamente el fallecimiento del senador @MiguelUribeT. Pierde Colombia, pierde la democracia. Un país que asuma a su contrario como su enemigo a eliminar, es inviable. Hagamos un alto, reflexionemos. Va para todos. Condolencias y solidaridad con sus familiares, amigos y seguidores”, manifestó Turbay.