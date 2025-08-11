A balazos sicarios mataron a ‘El Guillo’ en El Carmen de Bolívar: estuvo 10 días en UCI

Cartagena

Luego de estar 10 días en la Unidad de Cuidados Intensivos de un centro asistencial en Cartagena falleció Guillermo Ramírez, un hombre que fue atacado por sicarios el pasado 1 de agosto en plena vía pública del municipio de El Carmen de Bolívar.

Todo indica que ese día dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta una calle del barrio El Prado de esa población de los Montes de María para perpetrar el crimen. Según testigos, uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó en reiteradas oportunidades.

Gravemente herido, ‘El Guillo’ como era apodada la víctima, fue trasladado al Hospital Nuestra Señora del Carmen, donde los médicos decidieron remitirlo a un centro asistencial de mayor complejidad en Cartagena ante la gravedad de sus lesiones.

Se conoció que Ramírez perdió la vida en las últimas horas pese a los esfuerzos médicos. Al parecer, ‘El Guillo’ sería hermano de otro hombre que meses atrás también fue atacado con arma de fuego en hechos similares.

Hasta el momento se desconocen los móviles de este ataque sicarial.