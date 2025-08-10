Ya inicia el Festival de Teatro y Circo en Bogotá: fechas, lugares y todo lo que debe saber / Andres Uribe Naranjo

Colombia

Promovido por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) a través del programa Bogotá Teatral y Circense, este evento refuerza el acceso democrático a las artes escénicas como herramienta de transformación social.

“A lo largo de casi dos décadas, el Festival de Teatro y Circo de Bogotá se ha convertido en mucho más que un evento cultural: es parte de nuestra identidad artística. Lo que comenzó como una iniciativa de salas teatrales para visibilizar sus procesos y los de los grupos emergentes, hoy representa uno de los espacios más significativos de la vida cultural bogotana, no solo por su permanencia, sino por su extraordinaria capacidad de transformación”, señaló María Claudia Parias, directora de Idartes

El festival contará con más de 400 artistas que se presentarán en 39 escenarios, 70 funciones de teatro, circo contemporáneo, narración oral, clown y montajes callejeros. En las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal, Suba, Engativá, Rafael Uribe Uribe, Usaquén, Bosa, Tunjuelito, Chapinero, Fontibón y Santa Fe.

Además de las funciones, el festival contará con una gran feria-bazar de cierre, actividades especiales, circulación de agrupaciones emergentes, compañías reconocidas y propuestas universitarias

Recuerde que la entrada libre hasta completar aforo y puede conocer la programación a continuación: