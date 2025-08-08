Usaquén celebra los 487 años de Bogotá con parques renovados y más espacios para la vida // Caracol Radio

En el marco de la celebración por los 487 años de Bogotá, la Alcaldía Local de Usaquén se une al festejo con un regalo para toda la ciudad: parques renovados, seguros y pensados para el bienestar de la comunidad.

Con una inversión de más de $336 millones, ya se han entregado varios espacios públicos que mejoran la calidad de vida de los habitantes y fortalecen el tejido social en distintos barrios de la localidad. Las obras incluyen juegos infantiles, zonas biosaludables, senderos peatonales y mobiliario urbano, consolidando a Usaquén como un ejemplo de transformación urbana verde y participativa.

Parques renovados para el bienestar de la comunidad

La Alcaldía Local de Usaquén conmemoró el aniversario 487 de Bogotá con una serie de entregas de parques renovados, como parte de un ambicioso proyecto que busca recuperar y fortalecer el espacio público barrial.

La inversión total supera los $336 millones y ha permitido transformar entornos comunitarios en lugares seguros, accesibles y llenos de vida. Según el alcalde local, Daniel Ortiz, estos espacios “fortalecen la vida en comunidad y hacen que las personas se sientan orgullosas del lugar donde viven”.

Más de 90 mil personas beneficiadas

Con esta iniciativa, más de 17.800 personas se benefician directamente y más de 90.000 habitantes de Usaquén lo hacen de forma indirecta. La intervención incluye la instalación de:

Juegos infantiles importados

Módulos biosaludables

Zonas de bienestar animal

Mobiliario urbano

Cerramientos seguros

Senderos peatonales y zonas de estancia

Estas obras no solo mejoran el paisaje urbano, sino que promueven la salud física y mental, el juego al aire libre, el cuidado animal y la convivencia.

Parques entregados recientemente

Estos son algunos de los espacios ya renovados:

Parque San Patricio – 2° Sector (Calle 108 entre Carreras 17 y 17A) – Entregado el 4 de junio

(Calle 108 entre Carreras 17 y 17A) – Entregado el 4 de junio Desarrollo Estrella del Norte (Carreras 21 y 19B con Calles 159A y 160) – Entregado el 26 de julio

(Carreras 21 y 19B con Calles 159A y 160) – Entregado el 26 de julio Urbanización Balmoral – En proceso de habilitación tras su finalización

Entregas especiales en el marco del cumpleaños de Bogotá

Durante esta semana, la comunidad de Usaquén disfruta de nuevas entregas con actividades culturales, recreativas y familiares:

Miércoles 6 de agosto

Parque Jardines de Oriente – Carrera 19 con Calle 1592:00 p.m. | Actividades artísticas, familiares y de bienestar animal🎤 Con presencia de Miguel Parra, directivo de la Secretaría de Gobierno

Jueves 7 de agosto

Parque Urbanización Alcázar del Río – Carrera 8H entre Calles 166 y 168

– Carrera 8H entre Calles 166 y 168 Senderos Parque Las Margaritas – Calle 151 con Carrera 20

Sábado 9 de agosto

Parque Urbanización Capri – Calle 149A con Carrera 11A🎠 Renovado con juegos infantiles, piso de caucho y plazoleta de ingreso

Usaquén: una localidad que le apuesta a la vida

Estas obras reflejan el compromiso de la administración local con una ciudad más verde, incluyente y pensada para el bienestar colectivo. En palabras de la Alcaldía, “tenemos 487 razones para amar a Bogotá, y una de ellas es seguir construyendo una Usaquén para vivir mejor”.