Orden Público

Tropas del Gaula Militar Meta, sostuvieron un combate con integrantes de la Segunda Marquetalia

La operación dejó un muerto y material de guerra incautado.

Foto: Ejército Nacional.

Karen Guerrero.

Colombia.

Los hechos ocurrieron en zona rural de la vereda San Jorge, en el municipio de Pueto Concordia, Meta y en donde, Tropas del Gaula, fueron atacadas por presuntos miembros de la Segunda Marquetalia - Frente ´Iván Merchán´.

Durante el combate, el personal militar en coordinación con la Policía nacional, neutralizó a un sujeto identificado como alias ´Mayimbú´, quien al parecer, era el cabecilla principal del grupo criminal.

El teniente Coronel Ricardo Herrera, Comandante del Gaula Militar Meta, habló sobre los hechos: ¨Este sujeto, habría estado involucrado en extorsiones, amenazas y presencia armada que afectaba la seguridad de la región. También, fue incautado abundante material de guerra como: Armamento, municiones, radios de comunicación e intendencia¨.

Entre tanto, es clave mencionar que, unidades del cuerpo técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, están realizando la debida recolección de elementos probatorios para dar inicio a los respecto procedimientos de judicialización.

