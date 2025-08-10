Tropas del Gaula Militar Meta, sostuvieron un combate con integrantes de la Segunda Marquetalia

Colombia.

Los hechos ocurrieron en zona rural de la vereda San Jorge, en el municipio de Pueto Concordia, Meta y en donde, Tropas del Gaula, fueron atacadas por presuntos miembros de la Segunda Marquetalia - Frente ´Iván Merchán´.

Durante el combate, el personal militar en coordinación con la Policía nacional, neutralizó a un sujeto identificado como alias ´Mayimbú´, quien al parecer, era el cabecilla principal del grupo criminal.

El teniente Coronel Ricardo Herrera, Comandante del Gaula Militar Meta, habló sobre los hechos: ¨Este sujeto, habría estado involucrado en extorsiones, amenazas y presencia armada que afectaba la seguridad de la región. También, fue incautado abundante material de guerra como: Armamento, municiones, radios de comunicación e intendencia¨.

Entre tanto, es clave mencionar que, unidades del cuerpo técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, están realizando la debida recolección de elementos probatorios para dar inicio a los respecto procedimientos de judicialización.