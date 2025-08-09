Ejército inicia retiro de los EE-9 Cascavel tras más de 40 años de servicio
Los EE-9 participaron en operaciones contrainsurgentes, antinarcóticos y de seguridad vial en el marco del Plan Meteoro.
Colombia.
Según lo informado, el proceso obedece a la antigüedad de estas unidades, que llegaron al país en 1982 y se convirtieron en el principal medio blindado de la nación.
Equipados con cañón Cockerill MKIII de 90 mm y ametralladoras calibre 7.62 mm, resistieron incluso ataques con explosivos improvisados.
Pese a la importancia que llegarona tener, actualmente, según el Ejército Nacional, ya no son viables procesos de recuperación o modernización.
Con un inventario final de 121 vehículos, los EE-9 participaron en operaciones contrainsurgentes, antinarcóticos y de seguridad vial en el marco del Plan Meteoro.
Aunque algunas unidades hoy permanecen como “guardianes de entrada” en bases militares, la institución dice que, no hay planes de reemplazo y se descartan adquisiciones de plataformas similares, por costos y limitaciones logísticas.