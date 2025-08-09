Ejército inicia retiro de los EE-9 Cascavel tras más de 40 años de servicio

PLA400 EL PLATEADO (COLOMBIA), 13/10/2024.- Fotografía cedida por el Ejército de Colombia que muestra a un soldado caminando junto a vehículos blindados. MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE / Ejército de Colombia ( EFE )

Colombia.

Según lo informado, el proceso obedece a la antigüedad de estas unidades, que llegaron al país en 1982 y se convirtieron en el principal medio blindado de la nación.

Equipados con cañón Cockerill MKIII de 90 mm y ametralladoras calibre 7.62 mm, resistieron incluso ataques con explosivos improvisados.

Pese a la importancia que llegarona tener, actualmente, según el Ejército Nacional, ya no son viables procesos de recuperación o modernización.

Con un inventario final de 121 vehículos, los EE-9 participaron en operaciones contrainsurgentes, antinarcóticos y de seguridad vial en el marco del Plan Meteoro.

Aunque algunas unidades hoy permanecen como “guardianes de entrada” en bases militares, la institución dice que, no hay planes de reemplazo y se descartan adquisiciones de plataformas similares, por costos y limitaciones logísticas.