Mis preguntas con Roberto PomboMis preguntas con Roberto Pombo

Programas

Mis preguntas: ¿La ciencia está perdiendo su influencia en el mundo?

Para este capítulo hablamos con el ex rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman; con Sandra Borda, profesora de ciencia política, entre otros.

¿La ciencia está perdiendo su influencia en el mundo?

¿La ciencia está perdiendo su influencia en el mundo?

00:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mis Preguntas

La historia de la humanidad ha sido también la historia de la ciencia; gracias a ella la especie ha sobrevivido a incontables enfermedades. Pero un movimiento anticiencia y la desfinanciación la está poniendo en peligro.

¿Cuáles son los riesgos de que los gobiernos desfinancien la ciencia?Para este capítulo hablamos con el ex rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman; con Sandra Borda, profesora de ciencia política y estudios globales en la universidad de los andes; con el matemático y docente, Sergio Fajardo; con la rectora de la Universidad EAN, Brigitte Baptiste; y con la exministra de cultura, Angélica Mayolo.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad