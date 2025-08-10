Mis preguntas: ¿La ciencia está perdiendo su influencia en el mundo?

La historia de la humanidad ha sido también la historia de la ciencia; gracias a ella la especie ha sobrevivido a incontables enfermedades. Pero un movimiento anticiencia y la desfinanciación la está poniendo en peligro.

¿Cuáles son los riesgos de que los gobiernos desfinancien la ciencia?Para este capítulo hablamos con el ex rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman; con Sandra Borda, profesora de ciencia política y estudios globales en la universidad de los andes; con el matemático y docente, Sergio Fajardo; con la rectora de la Universidad EAN, Brigitte Baptiste; y con la exministra de cultura, Angélica Mayolo.