Mi Banda Sonora con María Cristina Gálvez

Antes de nacer, ya estaba destinada a vivir el arte: su padre, Guillermo Gálvez, prestigioso director de teatro y televisión, la retó a demostrar que tenía talento para actuar. María Cristina debutó en un espacio humorístico llamado La Comedia, dirigido por él.

Tras el fallecimiento de su padre en 1975, se radicó por algunos años en Venezuela, donde profundizó sus estudios de actuación y amplió su experiencia artística. Actualmente, también ejerce como docente, transmitiendo su conocimiento y experiencia a nuevas generaciones de artistas.

Recientemente, María Cristina estuvo en los micrófonos de A Vivir Que Son Dos Días, relatando su vida a través de sus canciones favoritas.

Track List:

Mi viejo – Piero

Quédate - Lara Fabián

Vivo por ella – Andrea Bocelli & Sandy

My way – Frank Sinatra

Pueblito viejo – Silva y Villalba

Amor eterno – Rocío Dúrcal

Pa’ todo el año – José Alfredo Jiménez

Volver, volver – Vicente Fernández

Acompáñame – Enrique Guzmán

Basurita – Angélica María

Caray – Juan Gabriel

Historia de un amor – Luis Miguel

Algo contigo – Rosario