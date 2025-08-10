Mi Banda Sonora con María Cristina Gálvez
Nacida en Bogotá, María Cristina Gálvez es una reconocida actriz de cine, teatro y televisión. Al terminar el bachillerato, viajó a México para estudiar Bellas Artes, motivada por la riqueza cultural del país y porque allí residía su reconocido tío, José Gálvez.
Antes de nacer, ya estaba destinada a vivir el arte: su padre, Guillermo Gálvez, prestigioso director de teatro y televisión, la retó a demostrar que tenía talento para actuar. María Cristina debutó en un espacio humorístico llamado La Comedia, dirigido por él.
Tras el fallecimiento de su padre en 1975, se radicó por algunos años en Venezuela, donde profundizó sus estudios de actuación y amplió su experiencia artística. Actualmente, también ejerce como docente, transmitiendo su conocimiento y experiencia a nuevas generaciones de artistas.
Recientemente, María Cristina estuvo en los micrófonos de A Vivir Que Son Dos Días, relatando su vida a través de sus canciones favoritas.
Track List:
Mi viejo – Piero
Quédate - Lara Fabián
Vivo por ella – Andrea Bocelli & Sandy
My way – Frank Sinatra
Pueblito viejo – Silva y Villalba
Amor eterno – Rocío Dúrcal
Pa’ todo el año – José Alfredo Jiménez
Volver, volver – Vicente Fernández
Acompáñame – Enrique Guzmán
Basurita – Angélica María
Caray – Juan Gabriel
Historia de un amor – Luis Miguel
Algo contigo – Rosario