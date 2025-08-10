A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Programas

Mi Banda Sonora con María Cristina Gálvez

Nacida en Bogotá, María Cristina Gálvez es una reconocida actriz de cine, teatro y televisión. Al terminar el bachillerato, viajó a México para estudiar Bellas Artes, motivada por la riqueza cultural del país y porque allí residía su reconocido tío, José Gálvez.

Mi Banda Sonora con María Cristina Gálvez

Mi Banda Sonora con María Cristina Gálvez

50:04

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Antes de nacer, ya estaba destinada a vivir el arte: su padre, Guillermo Gálvez, prestigioso director de teatro y televisión, la retó a demostrar que tenía talento para actuar. María Cristina debutó en un espacio humorístico llamado La Comedia, dirigido por él.

Tras el fallecimiento de su padre en 1975, se radicó por algunos años en Venezuela, donde profundizó sus estudios de actuación y amplió su experiencia artística. Actualmente, también ejerce como docente, transmitiendo su conocimiento y experiencia a nuevas generaciones de artistas.

Recientemente, María Cristina estuvo en los micrófonos de A Vivir Que Son Dos Días, relatando su vida a través de sus canciones favoritas.

Track List:

Mi viejo – Piero

Quédate - Lara Fabián

Vivo por ella – Andrea Bocelli & Sandy

My way – Frank Sinatra

Pueblito viejo – Silva y Villalba

Amor eterno – Rocío Dúrcal

Pa’ todo el año – José Alfredo Jiménez

Volver, volver – Vicente Fernández

Acompáñame – Enrique Guzmán

Basurita – Angélica María

Caray – Juan Gabriel

Historia de un amor – Luis Miguel

Algo contigo – Rosario

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad