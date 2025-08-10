Salud Miguel Uribe: María Claudia Tarazona convoca rosario por su recuperación

Colombia.

Luego de conocerse en las horas de la mañana que, la salud del senador y precandidarto presidencial, Miguel Uribe Turbay, revirtió en las últimas 48 horas y que, tuvo que ser intervenido nuevamente por un episodio de hemorragía, María Claudia Tarazona, quien es la esposa del senador, anunció a través de su cuenta de Instagram que, el día lunes, hará un rosario por la salud de Miguel y que, este, se transmitirá en vivo.

¨Quiero convocar a todos los colombianos para unirnos en oración y pedir por la unión y paz de Colombia¨. Detalló, María Claudia Tarazona.

Además, a través de la publicación, dijo que ¨Este lunes 11 a las 7:30 pm, unámonos para rezar el rosario, con fe y con esperanza para honrar la lucha de Miguel y para pedir por su completa sanación¨.

Recordemos que, el pasado 9 de junio, el precandidato presidencial Miguel Uribe fue herido con un arma de fuego, mientras estaba en un evento político en un parque del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón.

Aunque en el lapso de estos dos meses, el senador Uribe había tenido avances en su recuperación, el día de hoy, según el último reporte de la Fundación Santa Fe, en donde se encuentra hospitalizado, su condición es crítica, continúa en manejo integral y multidiscipliario en la Unidad de Cuidados Intensivos.