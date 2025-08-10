Lanzamiento del ‘Cali Café Festival’ en Valle del Cauca

Julián Andrés Duque, experto y creador del evento, quien ha formado a reconocidos baristas colombianos, invita a disfrutar de la programación que iniciará el lunes 18 de agosto con la competencia de marcas de café tostado.

El viernes 29 y sábado 30 de agosto, el Centro Comercial La Estación será el punto de encuentro para integrantes del gremio cafetero de la región, junto con expertos en cultivo, baristas y productores. Durante el festival, los asistentes podrán aprender sobre el proceso del café como producto, y deleitarse con su aroma y sabor.

Este año, El Cali Café Festival también resaltará el papel del Valle del Cauca como territorio cafetero, donde 38 de sus 42 municipios cultivan este grano. Además reunirá a expertos, quienes exhibirán cafés de especialidad y compartirán sus conocimientos en conversatorios, demostraciones y competencias, en un evento que espera recibir a más de 15.000 visitantes.