Huila será Distrito Minero de Diversificación Productiva para fortalecer la agroindustria

Neiva

El Huila fue designado como Distrito Minero de Diversificación Productiva, un instrumento de planificación socioambiental y de gestión que permitirá articular acciones con el orden nacional. Esta decisión, contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo y reglamentada por el Decreto 0977 de 2024, busca aprovechar la riqueza mineral del departamento, especialmente en calcitas y rocas fosfóricas, para impulsar la producción de fertilizantes y fortalecer la soberanía alimentaria.

Cinco municipios conforman el área de influencia directa del proyecto: Palermo, Aipe, Neiva, Tesalia y Yaguará, donde la vocación minera es evidente. Según el diagnóstico de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), el Huila cumple con los criterios técnicos para hacer parte de esta estrategia nacional, que además contempla un área de influencia indirecta con otros 11 municipios del departamento y dos más en el Tolima.

El secretario de Agricultura y Minería, Óscar Eduardo Trujillo Cuenca, destacó que “la medida está alineada con el Plan de Desarrollo Departamental Huila Grande, priorizando una minería sostenible y rentable. Según explicó, el potencial de las rocas fosfóricas, calizas y dolomitas permitirá desarrollar una agroindustria capaz de generar insumos agrícolas, agregar valor y diversificar la economía local”.

Con recursos del Sistema General de Regalías, el Huila ya avanza en la construcción de una moderna planta de trituración y molienda de rocas calcáreas, que beneficiará a familias mineras del noroccidente del departamento. En fases posteriores, junto al Ministerio de Minas y Energía, se prevé producir subproductos para café, cacao, arroz, fríjol y frutales, consolidando una minería para la vida que contribuya al bienestar socioeconómico y ambiental.