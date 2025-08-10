Huila será Distrito Minero de Diversificación Productiva para fortalecer la agroindustria
El Huila dentro de los 21 Distritos Mineros Especiales del país.
Neiva
El Huila fue designado como Distrito Minero de Diversificación Productiva, un instrumento de planificación socioambiental y de gestión que permitirá articular acciones con el orden nacional. Esta decisión, contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo y reglamentada por el Decreto 0977 de 2024, busca aprovechar la riqueza mineral del departamento, especialmente en calcitas y rocas fosfóricas, para impulsar la producción de fertilizantes y fortalecer la soberanía alimentaria.
Cinco municipios conforman el área de influencia directa del proyecto: Palermo, Aipe, Neiva, Tesalia y Yaguará, donde la vocación minera es evidente. Según el diagnóstico de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), el Huila cumple con los criterios técnicos para hacer parte de esta estrategia nacional, que además contempla un área de influencia indirecta con otros 11 municipios del departamento y dos más en el Tolima.
El secretario de Agricultura y Minería, Óscar Eduardo Trujillo Cuenca, destacó que “la medida está alineada con el Plan de Desarrollo Departamental Huila Grande, priorizando una minería sostenible y rentable. Según explicó, el potencial de las rocas fosfóricas, calizas y dolomitas permitirá desarrollar una agroindustria capaz de generar insumos agrícolas, agregar valor y diversificar la economía local”.
Con recursos del Sistema General de Regalías, el Huila ya avanza en la construcción de una moderna planta de trituración y molienda de rocas calcáreas, que beneficiará a familias mineras del noroccidente del departamento. En fases posteriores, junto al Ministerio de Minas y Energía, se prevé producir subproductos para café, cacao, arroz, fríjol y frutales, consolidando una minería para la vida que contribuya al bienestar socioeconómico y ambiental.