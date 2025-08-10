Fuertes vientos provocan emergencias en varios sectores de Neiva

Neiva

Fuertes vientos azotaron diferentes sectores de la ciudad de Neiva, generando múltiples emergencias. El Cuerpo de Bomberos Oficiales atendió la caída de un árbol sobre una vivienda en el barrio José Eustasio Rivera, así como el destechamiento de una casa en el sector de Canaima, comuna seis.

En el barrio Puertas del Sol, otro árbol cayó sobre la vía, mientras que en la calle 21 con carrera 54 se registró un caso similar. Adicionalmente, los bomberos acudieron a una emergencia en la que un vehículo de transporte público se incendió, ocasionando su pérdida total. La unidad estaba afiliada a la empresa Flota Huila y cubría la ruta número 7.

Según Nancy Trujillo, de la oficina de Gestión de Riesgo de Neiva, comento que “Los fuertes vientos también ocasionaron la caída de cuerdas eléctricas y ramas en distintos puntos de la ciudad, afectando de manera temporal el suministro de energía en algunas zonas. Las autoridades reportaron que, pese a la magnitud de los daños materiales, no se presentaron personas lesionadas”.

Las labores de atención se prolongaron durante la tarde, con el apoyo de cuadrillas de empresas de servicios públicos para restablecer la infraestructura eléctrica. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que, en condiciones climáticas adversas, eviten transitar cerca de árboles grandes o cableado eléctrico, a fin de prevenir accidentes.