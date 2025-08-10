Erre Caserío, el campeón de Red Bull Dance Your Style

Erre Caserío fue elegido como el bailarín más versátil de Colombia en la competencia de Street Dance. Su habilidad para bailar cualquier género y sorprender en escena le ha permitido ganar reconocimiento y llegar a representar al país en un escenario mundial.

Santiago Ramos Sánchez tuvo que enfrentarse a grandes bailarines y talentos, dando lo mejor de sí para lograr el título. Interpretó desde boleros de Julio Jaramillo y vallenatos de El Binomio de Oro, hasta canciones de pop y reguetón, siendo la última Ba Ba Bad de Ryan Castro, con la que obtuvo el reconocimiento al representar la música con su estilo de hip hop freestyle.

Erre contó a Caracol Radio de dónde viene su gusto por el baile: “En mi casa todos son bailarines, el baile siempre estuvo, estaba en la sangre, probé y me enamoré”. Esa pasión que le despertó el baile es la que lo ha llevado a competir con su talento y ahora lo prepara para un gran escenario que lo espera en Los Ángeles, en el mes de octubre.