En el Tolima 7.492 estudiantes presentan este domingo las Pruebas Saber 11

Tolima

Llegó el día para miles de estudiantes del Tolima que hoy domingo 10 de agosto presentan una de las jornadas más importantes de su vida escolar como son las Pruebas Saber 11.

En el departamento según las cifras entregadas por parte de la Secretaría de Educación son 7.492 estudiantes de grado 11, pertenecientes a las 211 instituciones educativas no certificadas de la región los que se enfrentan al examen nacional que evalúa las competencias adquiridas durante la educación media.

Esta prueba liderada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, es clave en la definición de futuros universitarios, becas y oportunidades laborales.

Cabe resaltar que, en el caso del Tolima en los últimos meses, la Secretaría de Educación desplegó una serie de estrategias diseñadas para reforzar conocimientos.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra SaberIA, una herramienta pionera que, mediante algoritmos de inteligencia artificial, permitió realizar diagnósticos académicos personalizados en 16 instituciones de 9 municipios. A esta se sumaron SaberloTodo, una estrategia que logro capacitaciones presenciales para estudiantes y docentes. Además de refuerzos virtuales semanales por Microsoft Teams abiertos a todos los jóvenes del Tolima.

“Desde la Secretaría de Educación se establecieron algunas estrategias que nos permitieron capacitar a más de 2.600 estudiantes y más de 400 docentes en temáticas relacionadas con la ejecución de las Pruebas Saber, utilizando las plataformas virtuales y la inteligencia artificial, lo cual generó una dinámica constante en la formación de jóvenes de los grados 11 y también ampliando la cobertura a los grados 10”, resaltó Paola Flórez, directora de Calidad Educativa.