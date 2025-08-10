Mesa en la que se están haciendo cálculos sobre dineros de ahorros para vivienda (Getty Images) / Rapeepong Puttakumwong

Un crédito de libranza es un tipo de financiación dirigido exclusivamente a empleados y pensionados, cuyo pago se descuenta de manera automática de la nómina o mesada pensional.

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, este mecanismo ofrece mayor seguridad a las entidades financieras, ya que el cobro está garantizado por el convenio que exista entre el empleador o fondo de pensiones y el banco.

Cabe destacar que este producto puede utilizarse para diversos fines: financiar proyectos personales como remodelaciones, estudios, viajes o adquisición de bienes; así como para unificar deudas mediante la modalidad de compra de cartera, lo que permite consolidar obligaciones en una sola cuota con una tasa potencialmente más favorable.

Para otorgar un crédito de libranza es importante que exista un convenio vigente con la empresa o entidad que realiza los pagos al solicitante. De esta forma, el descuento de la cuota se hace directamente en la fuente, reduciendo el riesgo de mora.

En la práctica, este tipo de crédito se utiliza principalmente cuando el solicitante busca facilidad en el pago, tasas competitivas y mayor control sobre sus finanzas, ya que el descuento automático garantiza el cumplimiento puntual de la obligación.

¿En cuánto quedan las cuotas si le autorizan un crédito de libranza por $100.000.000?

En el caso de que una persona solicite un crédito de libranza por $100.000.000, las cuotas mensuales pueden variar según el plazo y el tipo de tasa que se elija.

De acuerdo con el escenario realizado con el simulador de Bancolombia, por lo que los valores son aproximados y pueden cambiar al momento de la aprobación real o el cambio de entidad financiera, se presentan tres casos con plazos diferentes: 96, 84 y 72 cuotas.

¿De cuánto quedaría el pago de cada cuota?

En el primer caso, a 96 cuotas mensuales, tanto con tasa fija como con tasa variable, la simulación indica un valor de $2.045.704 por cuota. En el segundo escenario, a 84 cuotas, el valor estimado es de $2.172.702 para ambos tipos de tasa. Por último, para el plazo más corto, de 72 cuotas, la cuota aproximada sería de $2.349.137, igualmente idéntica en tasa fija y tasa variable.

Es importante destacar que, aunque en esta simulación los valores de las cuotas resulten iguales para tasa fija y variable, en la práctica el comportamiento del crédito podría diferir.

¿Qué es importante tener en cuenta sobre la tasa fija y variable?

En tasa fija, la tasa de interés acordada al inicio del crédito se mantiene constante durante todo el plazo. Esto quiere decir que la cuota pactada no se verá afectada por cambios en las condiciones del mercado, brindando estabilidad y previsibilidad en el pago.

En el caso de la tasa variable, la tasa de interés puede ajustarse periódicamente según indicadores como el IPC, la DTF o la IBR, dependiendo del contrato.

Por otra parte, aunque en esta simulación se muestran valores iniciales iguales a la tasa fija, con el tiempo las cuotas pueden subir o bajar de acuerdo con la variación del índice de referencia, lo que implica un mayor riesgo, pero también la posibilidad de pagar menos si las tasas bajan.

Finalmente, se puede concluir que para un crédito de $100 millones, las cuotas oscilan entre $2.045.704 y $2.349.137, dependiendo del plazo elegido, y la elección entre tasa fija o variable dependerá del perfil de riesgo y preferencia del solicitante.