“El Tolima ya no es una tierra estigmatizada, donde antes retumbaban las armas”: Adriana Matiz

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, reflexionó durante la apertura de la Feria Internacional del Café sobre los avances que ha tenido el departamento del en los recientes años, luego de superar la violencia que por décadas azotó el territorio.

“El Tolima ya no es una región estigmatizada. El sur, donde antes retumbaban las armas, hoy retumba con las máquinas despulpadoras de Planadas, con el aroma del café en el municipio de Ataco, con la voz de los niños catadores en el municipio de Rioblanco, las historias de éxito del municipio de Fresno y el arraigo de la cultura cafetera del municipio de El Líbano”, dijo Adriana Matiz.

A la vez resaltó que “Esta es una celebración, una celebración de la transformación social del campo, una exaltación de la mujer rural, un homenaje al abuelo que sembró el primer árbol, a la mamá que tostó el primer grano, a la niña o el niño que se prepara para ser ingeniera agrónoma y seguir el legado”.

El Tolima Capital Cafetera de Colombia

La mandataria seccional planteó que existe un desafío en convertir al Tolima en la Capital Cafetera de Colombia “Estamos haciendo lo correcto, que estamos marchando hacia la dirección adecuada para que este departamento, el departamento del Tolima, en los próximos años, sea la Capital Cafetera de Colombia”.

Adriana Matiz hizo un llamado al respeto a pensar distinto.

Durante este mismo evento, la mandataria de los tolimenses hizo alusión a lo manifestado hace algunos días por el presiente, Gustavo Petro, quien aseguró que en los departamentos donde más ha disminuido la pobreza es en los que odian al Gobierno Nacional.

“Y tengo que decir y hacer esta reflexión en este espacio. Decir que en los lugares donde más ha descendido la pobreza, como en el Departamento del Tolima, es donde más odian a un Gobierno es una ligereza de total; porque aquí en el Tolima no hay odio, no perdemos el tiempo en eso. ¿Hay diferencias? Claro que hay diferencias. ¿Hay disenso? Claro que hay disenso”, dijo, Adriana Matiz.

Mensaje directo al presidente, Gustavo Petro

“Pero jamás habrá odio en este Departamento. El gobernante que fue lector de los clásicos griegos, según ha dicho, debería saber que el disenso es el alma de la democracia, no el enemigo. Aquí no hay enemigos de nadie, hay otra visión. La diferencia no es una amenaza, es una oportunidad; una oportunidad para encontrar soluciones complementarias desde terrenos distintos. Aquí no hay odios. Aquí lo que hay es café, lo que hay es progreso, lo que hay es un nuevo polo de desarrollo en el departamento del Tolima”; puntualizó.