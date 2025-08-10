El Club Fuerza Élite obtuvo 88 medallas para Cartagena

Con la participación de 890 gimnastas de 55 delegaciones, el Club Fuerza Élite realizó su debut con 24 niñas en los niveles 1, 2 y 3, obteniendo un total de 39 medallas de pódium, así como 49 otras medallas, para un total de 88 logros alcanzados.

En la modalidad de equipos también se descargaron, logrando dos trofeos de primer y tercer puesto.

Las niñas representantes fueron representadas nivel 1 por Julieta Ortiz, Alessia D’amico, Joshelyn Fontalvo, Daniela Pajaro, Gabriela Sánchez, Jeinny Esteban, Marisha Díaz, Ivanna Gulloso, Isabela Vargas, Clarena Casadiego, María Ángel Peinado, Ziat Tibocha, Danna Carillo, Samantha Buitrago.

Por el nivel 2: Oriana Velásquez, Zoe Hurtado, Alhana Romero, Luciana Flórez, Maylis Mejía, Alejandra Peñaranda.

Por el nivel 3, Arantxa Ospino, Adriana Acosta, Gabriela Young, Natalia Feria.

Las destacadas campeonas en la general individual obteniendo primer puesto y oro respectivamente fueron por el nivel 1; Clarena Casadiego, Alessia D’amico, Joshely Fontalvo, y Marisha Díaz, en nivel 2 con medallas de bronce para Maylis Mejía, Doe hurtado y Oriana Velásquez y en nivel 3 Natalia Feria campeona individual general con dos oro y un bronce.

La preparación estuvo a cargo de los entrenadores Rodolfo Guerrero y José Vargas.

Ahora el club se prepara para el próximo sudamericano en la ciudad de Medellín.