Ejército y Policía logran la liberación del exsecretario de planeación de Arauca

Colombia

Tropas de la Décima Octava Brigada y del Gaula Militar, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la liberación del exsecretario de planeación de la Gobernación de Arauca, Elkin Acosta y dos miembros de su esquema de seguridad, quienes habían sido secuestrados por el ELN.

El hecho se registró en la vía que conduce de Arauca a Tame, cuando hombres armados que se identificaron como integrantes del ELN interceptaron el vehículo de las víctimas, las obligaron a descender y las privaron de su libertad.

Según informó el Ejército, las autoridades activaron los protocolos y mecanismos de búsqueda, desplegando capacidades de inteligencia militar y operativos en la zona.

Luego de unas 24 horas de búsqueda, con un despliegue especial del Ejército, los captores liberaron a las tres personas.

Una vez rescatados, los liberados recibieron acompañamiento y medidas de protección para garantizar su seguridad.