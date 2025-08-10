Ejército y Policía logran la liberación del exsecretario de planeación de Arauca
También fueron liberadas otras dos personas que duraron secuestradas dos días por el ELN.
Colombia
Tropas de la Décima Octava Brigada y del Gaula Militar, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la liberación del exsecretario de planeación de la Gobernación de Arauca, Elkin Acosta y dos miembros de su esquema de seguridad, quienes habían sido secuestrados por el ELN.
El hecho se registró en la vía que conduce de Arauca a Tame, cuando hombres armados que se identificaron como integrantes del ELN interceptaron el vehículo de las víctimas, las obligaron a descender y las privaron de su libertad.
Según informó el Ejército, las autoridades activaron los protocolos y mecanismos de búsqueda, desplegando capacidades de inteligencia militar y operativos en la zona.
Luego de unas 24 horas de búsqueda, con un despliegue especial del Ejército, los captores liberaron a las tres personas.
Una vez rescatados, los liberados recibieron acompañamiento y medidas de protección para garantizar su seguridad.