Dos intentos de hurto y un ajuste de cuentas dejan tres muertos en Pitalito

En el barrio Solar de Pitalito, se registró un hecho violento en el que, según las primeras versiones, dos hombres fallecieron tras un aparente caso de defensa propia. Las víctimas, que descendieron de dos motocicletas, habrían intentado hurtar a un ciudadano, quien accionó un arma de fuego contra ellos. Los heridos fueron trasladados de inmediato al hospital de San Antonio, donde llegaron sin signos vitales.

En otro hecho, en el barrio San Mateo, un hombre perdió la vida luego de recibir varios impactos de arma de fuego. La Policía activó el plan candado y unidades de investigación criminal adelantaron las diligencias urgentes en el lugar. Las autoridades manejan la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales como posible causa de este homicidio.

El capitán Jhon Alberto Hernández de la policía, afirmo que “los tres fallecidos contaban con antecedentes por delitos como homicidio, extorsión y hurto. Incluso, algunos habían salido recientemente de prisión por vencimiento de términos. Las autoridades reiteraron que, aunque son seres humanos cuya pérdida se lamenta, su vinculación previa a actividades criminales es un factor clave en el origen de los hechos registrados.

Finalmente, se hizo un llamado a los padres y familias para estar atentos a las actividades de sus hijos, especialmente en zonas vulnerables donde, según las autoridades, el hurto y el robo se han convertido en un medio de vida para algunos. Se insistió en que es necesaria una inversión social focalizada, con el fin de cambiar las dinámicas que hoy llevan a muchos jóvenes por caminos delictivos.