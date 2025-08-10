Dos heridos con arma de fuego en casos aislados en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que sobre las 9:30 pm. del sábado 9 de agosto se reportó que un hombre de 20 años identificado como Andrés Portela resultó lesionado en medio de un ataque con arma de fuego perpetrado en el barrio Jardín Musicalia ubicado en la comuna 8.

“De acuerdo con la información preliminar, la víctima presenta una herida causada con arma de fuego y fue trasladada a un centro asistencial por la lesión que registraba”, dijo el coronel, Carlos Augusto Sánchez Valbuena, comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Ibagué.

El oficial resaltó que “La investigación fue asumida por el Cuerpo Técnico de Investigación CTI quienes adelantan los actos urgentes para esclarecer las circunstancias de este hecho”.

Otro lesionado con arma de fuego en el barrio Ambalá

Por otra parte, se conoció del caso en el que una persona identificada como Yeison Quintero fue herido también en medio de un ataque con arma de fuego en el comuna 6 de Ibagué.

Según la información preliminar, esta persona conocida con el alias de ´El Diablo´ se encontraba en una calle del barrio Ambalá cuando fue alcanzado por sujetos que le propinaron varios impactos con arma de fuego.

El estado de salud de Yeison Quintero es reservado informaron fuentes del centro asistencial donde fue trasladado tras ser víctima de este ataque en la noche del sábado 9 de agosto.

La Policía Metropolitana de Ibagué hizo un llamado a la ciudadanía que tenga información sobre estos casos para que se entregue a través de la línea 123 con el fin de esclarecer los hechos.