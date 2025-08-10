Cúcuta

Desde mañana cierre parcial del cementerio central

La medida se aplicará por cinco días

Intervención Cementerio Central de Cúcuta / Foto: UBPD

Debido a la realización de prácticas forenses, lideradas por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Justicia Especial para la Paz (JEP), la alcaldía de Cúcuta informó que habrá un cierre parcial del Cementerio Central desde el 11 hasta el 15 de agosto.

Ante esta decisión se adoptaron medidas especiales en el campo santo para permitir la labor forense de ese tribunal. Por este motivo se aplicaran las siguientes medidas:

1.No se permitirá ingreso de visitas ni labores de mantenimiento a bóvedas en el sitio de interés N° 21 .

2.Se permitirá ingreso de visitas a panteones, bóvedas, osarios y sepulturas en cortes de tierra, que no estén en jurisdicción del área de intervención.

3.Las labores de mantenimiento serán autorizadas directamente por el administrador del cementerio.

4.Se permitirán inhumaciones con excepción al sitio de interés forense N° 21.

5.Durante esta semana no se programaran labores de exhumación en el campo santo.

6.Las restricciones se aplican para homilías, eucaristías o ceremonias religiosas.

7.Se prohíbe el ingreso y encendido de veladoras, velones y velas.

8.Se restringe el ingreso al cementerio en el horario 1:30 pm a 4:30 pm.

9.Se mantienen todas las restricciones determinadas en el auto de l JEP desde el 2024.

10.Se demanda toda la colaboración del personal del cementerio central de Cúcuta especialmente de los sepultureros en las distintas labores de intervención forense que se van a desarrollar de acuerdo al cronograma establecido.

