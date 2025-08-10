Congresistas reclaman al gobierno seriedad en diálogos de paz con grupos armados

Cúcuta

Diógenes Quintero, quien preside las curules de paz en el Congreso de la República criticó nuevamente la política de paz del gobierno nacional al advertir un fracaso a ese proceso en los territorios.

“Desafortunadamente en Norte de Santander el crecimiento de los grupos ilegales donde se han extendido a municipios donde antes no tenían presencia, la confrontación que hay entre el ELN y el frente 33 de las farc que ha puesto a la población civil en medio de esta guerra y la crisis humanitaria que ha provocado y que el país lo ha reconocido” dijo el dirigente político.

“Lo que le hemos pedido al gobierno que en el proyecto de paz total debe hacer un pare y una revisión de todos los temas, y una reformulación de lo que corresponde a este tema” manifestó el parlamentario.

“La manera como se venía como se venían acercando y negociando con los grupos armados fracasó, y hoy desde luego debe haber una restructuración a esos acercamientos y negociaciones” dijo.

Advirtió el dirigente político que “el departamento necesita medidas de seguridad duras, el Estado debe volver a tener el control de los territorios. En el Catatumbo donde se vive la situación más crítica de inseguridad, lo que hay que poner sobre la mesa es que los grupos armados hoy están fortalecidos y el gobierno está en mora de recuperar esas regiones”.