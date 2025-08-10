Coalición de Fajardo, Galán y el MIRA presentará lista para la Cámara de Representantes por Antioquia

Colombia

Este lunes 11 de agosto la coalición Ahora Colombia, de la que hacen parte los partidos Dignidad y Compromiso, MIRA y el Nuevo Liberalismo, anunciará la conformación de una lista a la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia.

Allí también, presentarán el acuerdo para la inscripción de los candidatos que harán parte de esta lista, que se conformará de cara a las elecciones al Congreso del próximo año.

Según informaron desde la coalición, plantean 10 puntos como principios del acuerdo que se firmará, entre estos la lucha anticorrupción, la defensa por la independencia de poderes, la paridad de género y el fortalecimiento de la fuerza pública.

Además, destacan la promoción de los derechos fundamentales y sociales, el protección del medio ambiente, la transición a energías limpias y la promoción del trabajo formal, la libre empresa y el emprendimiento.

“Buscamos que los ejes de la transformación de Colombia y desde luego Antioquia, sean el acceso al derecho a la educación, la salud, la cultura, la ciencia y la tecnología, el desarrollo sostenible, la creación de riqueza, la garantía de derechos y la no discriminación”.

El encuentro que se llevará a cabo en la Asamblea Departamental de Antioquia, contará con la presencia del precandidato presidencial Sergio Fajardo, el exsenador y actual precandidato al Senado, Jorge Enrique Robledo y la senadora Ana Paola Agudelo.

Hay que recordar que esta coalición ya había anunciado la presentación de una lista conjunta al Senado, y que ahora se están adelantando reuniones, en las regiones, para configurar también las listas que presentarán a la Cámara de Representantes.