‘Chocografía’: el proyecto audiovisual de Jhon Vanegas que retrata la esencia del Chocó
Jhon Vanegas, realizador audiovisual nacido en Quibdó, habló con Caracol Radio sobre Chocografía, una iniciativa que, a través de su cámara, busca mostrar la identidad del Chocó.
Este proyecto nació cuando, en medio de una búsqueda para sus actividades académicas, Jhon no encontró en internet un archivo fotográfico que reflejara la riqueza cultural y natural de su región. De esa necesidad surgió la idea de retratar la cultura, la biodiversidad y la vida del Chocó, con el propósito de reconocer y visibilizar su patrimonio, al tiempo que se teje la memoria histórica desde Quibdó.
Además de ser el creador, Jhon ha motivado a su comunidad a comprender la importancia de tener un registro fotográfico que preserve la identidad, las tradiciones y la diversidad del territorio. Hoy, Chocografía cuenta con un banco de más de 500 imágenes disponibles en un sitio web y redes sociales, convirtiéndose en una ventana abierta a la comunidad.