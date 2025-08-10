Capturan presuntos integrantes de las disidencias armadas en el municipio de Tibú

Cúcuta

En un operativo de control coordinado entre la Policía Nacional y el Ejército en la vereda Campo Yuca, zona rural del municipio de Tibú, lograron la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes de las disidencias armadas del frete 33 de las farc.

Se trata de Yustin Murillo Sánchez alias Coco de 31 años de edad y natural de Istmina (Choco) y Carlos Mario Palomeque alias Topo de 33 años de edad y natural de Turbo (Antioquia).

Según el comandante de la policía en el departamento coronel Néstor Arévalo estas personas alias “Coco y Topo, habrían llegado a delinquir a la jurisdicción del municipio de Tibú hace aproximadamente un año, provenientes de la ciudad de Medellín. “Coco” presentaba antecedentes por hurto agravado”.

Durante el procedimiento, les fue hallado en su poder, una pistola Glock 9mm, 12 cartuchos calibre 9mm y la motocicleta Yamaha XTZ125, sin placa en la que se transportaban y donde presuntamente realizaban inteligencia criminal a la Fuerza Pública.

El Coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro comandante departamento de Policía Norte de Santander declaró que “esta acción es un reflejo de nuestro compromiso con la seguridad de la región. La incautación de este material de guerra y la captura de estos individuos contribuyen a desarticular las redes criminales que perturban la tranquilidad de los habitantes del Catatumbo”.

Hallan caleta en Ocaña:

En otra operación del grupo Gaula en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitió la incautación de una caleta perteneciente a las disidencias armadas en el municipio de Ocaña

El comandante de la policía nacional en Norte de Santander explicó que “la acción tuvo lugar en zona rural del municipio de Ocaña, gracias a información suministrada por la Red De Participación Cívica”.

Explicó el oficial que durante el procedimiento “los uniformados incautaron material de guerra e intendencia que pertenecía al Bloque Magdalena Medio del Frente 33. Entre ellos una pistola Colt calibre 45, 10 brazaletes alusivos al Frente 33 de las farc y un radio de comunicación., elementos que se encontraban ocultos en una caleta al interior de un vehículo”.

Dijo el coronel Arévalo que “este resultado operativo representa un golpe significativo a la capacidad bélica y logística de este grupo armado, impidiendo la realización de posibles acciones criminales y afectando su estructura y control en la región. Seguimos trabajando de la mano con la comunidad para garantizar la seguridad y la paz en el territorio”.