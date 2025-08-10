Capturan al responsable de la muerte de la menor de 12 años en Rionegro, Santander

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

El hecho ocurrió en la vereda Bambú, del municipio de Rionegro en el departamento de Santander, según la versión del padre, la niña se encontraba pescando junto a él cuando una persona les iluminó el rostro y, de manera repentina, accionó un arma de fuego, impactando a la menor.

La víctima fue trasladada de inmediato al hospital del municipio, pero falleció en el camino.

El teniente coronel, Luis Aurelio Fonseca, comandante de operativo de Seguridad Ciudadana de Santander, menciona: "A través de una llamada de la ciudadanía se tuvo conocimiento que en la vereda Bambú una menor que se encontraba presuntamente con su padre en actividades de pesca fue herida por arma de fuego“.

Tras conocerse el caso, unidades de la Policía Nacional desplegaron un operativo que permitió identificar y capturar al presunto agresor, gracias también a la colaboración de la comunidad, quienes han rechazo el hecho.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías definirá su situación jurídica. La Policía Nacional rechazó categóricamente este hecho de violencia.