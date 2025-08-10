Bogotá celebra sus 487 años con una huella ambiental: 1000 árboles serán plantados en los Cerros

Colombia

Con ocasión de los 487 años de la capital, el domingo 10 de agosto, Bogotá protagonizó una celebración con sentido ecológico: la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) instaló mil árboles nativos en la Plaza de Bolívar, formando el número 487 como símbolo de unión entre ciudad y naturaleza. Cada uno de estos árboles será posteriormente trasladado para restaurar los humedales de la ciudad y los Cerros Orientales .

El evento, contó con la presencia del alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaría de Ambiente, Adriana Soto, quienes destacaron el valor simbólico del acto dentro de una estrategia de restauración ecológica más amplia Bogotá Ahora.

El mandatario de la ciudad agregó además que “con esto queremos garantizar que restauramos zonas estratégicas en términos ambientales como los Cerros Orientales, la Reserva Van der Hammen, con especies nativas que van a generar una dinámica de recuperación real de esos espacios. Hoy traemos 1000 árboles que hacen con los que hicimos el número 487 como parte de esta celebración”.

Los árboles fueron cultivados en los viveros Ceresa, Soratama y Hoya del Ramo, y forman parte del plan de restauración ecológica de la ciudad.