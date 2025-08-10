Asesinan a alias “Vaca” en el barrio San Cristobal, norte de Bucaramanga

Bucaramanga

La Policía Metropolitana investiga el homicidio de Jhon Sneyder Vega Silva, de 34 años, conocido con el alias de“Vaca”, quien fue atacado con arma de fuego la noche de este sábado 9 de agosto en el barrio San Cristobal, norte de Bucaramanga.

¿Cómo fueron los hechos?

El hecho ocurrió hacia las 7:42 p.m. cuando un hombre, vestido con pantalón azul, camisa amarilla, gorra de colores y tapabocas, se acercó a pie y, sin mediar palabra, disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, provocándole tres heridas: una en el pecho, una en la espalda y otra en el muslo derecho.

El hombre fue trasladado en un vehículo particular al Hospital del Norte, donde ingresó sin signos vitales.

Las autoridades indicaron que Vega Silva registraba cinco anotaciones judiciales por receptación, fuga de presos, porte ilegal de armas de fuego y hurto.

Como hipótesis del crimen, la Policía maneja un posible sicariato por ajuste de cuentas, ya que familiares manifestaron que horas antes la víctima habría tenido una discusión con un hombre identificado como Vladimir Sneider Cáceres, alias “El Burro”.