Yo asistí a la corte como declarante: Gloría Inés Ramírez sobre el escándalo de la UNGRD

La exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en dialogó con Caracol Radio aseguró que acatará las decisiones que tome la Corte Suprema de Justicia en la investigación por el escándalo UNGRD

Precisamente la semana que termina la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía General para que se investigue a 11 funcionarios y exfuncionarios del gobierno del presidente, Gustavo Petro, por presuntos vínculos con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

“Nosotros hemos conocido de esto por las noticias que ha habido, pero no tenemos ningún tipo de notificación, yo asistí a la corte como declarante y testimoniante”, dijo Gloria Inés Ramírez.

Entre los nombres que aparecen en esta investigación está el de la exministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien desde Ibagué confirmó que ante la Corte Suprema de Justicia ya asistió como declarante.

“Estamos a la disposición para contribuir y colaborar, además de acatar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia”, resaltó la exministra de trabajo del gobierno Petro.

Caracol Radio informó oportunamente que Gloría Inés Ramírez aparece en la investigación que se lleva contra 5 congresistas y un excongresista de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que habrían recibido jugosos proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos a cambio de favorecer los créditos del gobierno en el legislativo.