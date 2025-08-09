Teleantioquia cumple 40 años en la televisión Colombiana

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Teleantioquia se ha consolidado como un referente de identidad y cultura de la región antioqueña, durante cuatro décadas ha acompañado a sus televidentes en diferentes emisiones.

Espacios informativos, culturales, y de entretenimiento han dado visibilidad a la esencia y el talento de los antioqueños, manteniendo su compromiso con la comunidad.

Esta celebración se suma a las actividades de la Feria de las Flores, ofreciendo nuevamente una cobertura especial a los eventos que hacen parte de esta tradicional festividad, reflejando el compromiso y el sentido de pertenencia con el periodismo regional.