Teleantioquia cumple 40 años en la televisión Colombiana
Fue en el año 1985 del mes de agosto cuando comenzó emisiones el canal antioqueño.
Teleantioquia se ha consolidado como un referente de identidad y cultura de la región antioqueña, durante cuatro décadas ha acompañado a sus televidentes en diferentes emisiones.
Espacios informativos, culturales, y de entretenimiento han dado visibilidad a la esencia y el talento de los antioqueños, manteniendo su compromiso con la comunidad.
Esta celebración se suma a las actividades de la Feria de las Flores, ofreciendo nuevamente una cobertura especial a los eventos que hacen parte de esta tradicional festividad, reflejando el compromiso y el sentido de pertenencia con el periodismo regional.