A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Programas

Teleantioquia cumple 40 años en la televisión Colombiana

Fue en el año 1985 del mes de agosto cuando comenzó emisiones el canal antioqueño.

Teleantioquia cumple 40 años en la televisión

Teleantioquia cumple 40 años en la televisión

05:08

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Teleantioquia se ha consolidado como un referente de identidad y cultura de la región antioqueña, durante cuatro décadas ha acompañado a sus televidentes en diferentes emisiones.

Espacios informativos, culturales, y de entretenimiento han dado visibilidad a la esencia y el talento de los antioqueños, manteniendo su compromiso con la comunidad.

Esta celebración se suma a las actividades de la Feria de las Flores, ofreciendo nuevamente una cobertura especial a los eventos que hacen parte de esta tradicional festividad, reflejando el compromiso y el sentido de pertenencia con el periodismo regional.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad