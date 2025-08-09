Soacha advierte fuertes congestiones en la Autopista Sur por fase final de obras de TransMilenio
La administración municipal pidió a los viajeros evitar el ingreso por la Autopista Sur mientras avanzan las fases II y III del sistema, que reducirá carriles en tramos clave y afectará la movilidad
Colombia
El municipio de Soacha entró en la etapa definitiva de construcción de las fases II y III de TransMilenio, un proyecto que promete transformar la movilidad hacia Bogotá y beneficiar a más de 250 mil usuarios diarios. Sin embargo, la administración advirtió sobre fuertes congestiones en la Autopista Sur, especialmente en fines de semana y puentes festivos, por la reducción de tres a dos carriles en sectores como Maiporé, Moteles y El Altico.
El alcalde Julián Sánchez Perico afirmó: “Esta es una decisión que teníamos que tomar y una invitación que debemos hacer. Es mejor incomodarnos ahora y permitir que las obras finalicen de manera urgente, que seguir aplazando los beneficios que traerá este sistema de transporte masivo para más de 250.000 usuarios diarios”.
Llamado a usar rutas alternas
Para reducir los traumatismos viales, el mandatario solicitó evitar el paso por la Autopista Sur en sentido Soacha–Bogotá, proponiendo vías como:
- Mondoñedo
- Corredor Bogotá–Girardot por La Mesa
Estas rutas, aseguró, ayudarán a disminuir el impacto durante el plan éxodo y retorno.
Medida de pico y placa
El domingo se mantendrá el pico y placa para el ingreso por Soacha:
- Placas pares: 12:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Placas impares: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
Obras complementarias
A los trabajos de TransMilenio se suma la construcción de un colector de aguas lluvias para erradicar las inundaciones históricas en la zona. Ambas intervenciones requieren maquinaria pesada y excavaciones profundas, lo que limita aún más la capacidad vial.
La Alcaldía de Soacha agradeció la paciencia de residentes, comerciantes, transportadores y viajeros, recordando que estas obras buscan mejorar la conexión con Bogotá y garantizar un acceso digno al transporte masivo.