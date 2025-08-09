Soacha advierte fuertes congestiones en la Autopista Sur por fase final de obras de TransMilenio

Colombia

El municipio de Soacha entró en la etapa definitiva de construcción de las fases II y III de TransMilenio, un proyecto que promete transformar la movilidad hacia Bogotá y beneficiar a más de 250 mil usuarios diarios. Sin embargo, la administración advirtió sobre fuertes congestiones en la Autopista Sur, especialmente en fines de semana y puentes festivos, por la reducción de tres a dos carriles en sectores como Maiporé, Moteles y El Altico.

El alcalde Julián Sánchez Perico afirmó: “Esta es una decisión que teníamos que tomar y una invitación que debemos hacer. Es mejor incomodarnos ahora y permitir que las obras finalicen de manera urgente, que seguir aplazando los beneficios que traerá este sistema de transporte masivo para más de 250.000 usuarios diarios”.

Llamado a usar rutas alternas

Para reducir los traumatismos viales, el mandatario solicitó evitar el paso por la Autopista Sur en sentido Soacha–Bogotá, proponiendo vías como:

Estas rutas, aseguró, ayudarán a disminuir el impacto durante el plan éxodo y retorno.

Medida de pico y placa

El domingo se mantendrá el pico y placa para el ingreso por Soacha:

Placas pares: 12:00 p.m. a 4:00 p.m.

12:00 p.m. a 4:00 p.m. Placas impares: 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Obras complementarias

A los trabajos de TransMilenio se suma la construcción de un colector de aguas lluvias para erradicar las inundaciones históricas en la zona. Ambas intervenciones requieren maquinaria pesada y excavaciones profundas, lo que limita aún más la capacidad vial.

La Alcaldía de Soacha agradeció la paciencia de residentes, comerciantes, transportadores y viajeros, recordando que estas obras buscan mejorar la conexión con Bogotá y garantizar un acceso digno al transporte masivo.