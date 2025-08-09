Procuraduría encontró graves riesgos en una de las cárceles de Barranquilla

Luego de que se registrara un motín por parte de los internos de la Penitenciaría el Bosque, ubicada en el sur de Barranquilla, las autoridades adelantaron una mesa de trabajo en donde alertaron de graves riesgos que pudieran ocasionar una tragedia.

Todo inició el jueves por la mañana, cuando un grupo de la Policía intentó ingresar a uno de los pabellones del centro de reclusión.

Allí se encontraban miembros de ‘Los Costeños’, quienes alteraron el orden público para evitar la incautación de elementos no permitidos, usualmente celulares, simcards, drogas y armas blancas.

De acuerdo con el informe de la Policía, 112 personas privadas de la libertad generaron riñas y quemaron colchonetas, causando una fuerte columna de humo negra, que generó zozobra entre los residentes del barrio El Bosque.

Al sitio acudieron organismos de socorro como el cuerpo de Bomberos de Barranquilla, quienes controlaron las llamas, por fortuna sin dejar personas heridas.

Hallazgos de la Procuraduría en la cárcel

La Procuraduría General de la Nación señaló que solicitó informe a la dirección de la Penitenciaría El Bosque sobre la emergencia ocurrida durante un operativo de registro, cuando algunas personas privadas de la libertad se opusieron y quemaron colchonetas.

Además, informó el organismo de control, que luego de una mesa de trabajo realizada en las instalaciones, encontró situaciones críticas de hacinamiento.

Asimismo, el ministerio público informó que se detectaron presuntas faltas en cuerpo de custodia e infraestructura, por lo que “urge revisar los protocolos para evitar riesgos”.

La Penitenciaría El Bosque, la de mayor hacinamiento

Caracol Radio conoció un informe con corte al 3 de julio del 2025 realizado por la Personería de Barranquilla, en donde advierte de la crítica situación de hacinamiento en los centros de reclusión y estaciones de Policía de la ciudad. La Penitenciaría El Bosque, es donde más urgen medidas extraordinarias.

El documento señala que el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad El Bosque tiene un nivel crítico de hacinamiento, con 1.487 personas en un espacio para 640, equivalente a un 232% de ocupación.

De acuerdo con el más reciente informe de la Contraloría General de la República, Barranquilla, junto con Quibdó y Bucaramanga, presenta un promedio del 500% de sobrepoblación en los Centros de Detención Transitoria.