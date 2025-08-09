Piden construir andenes en La Esperanza por alta accidentalidad

Norte de Santander.

En el municipio de La Esperanza, Norte de Santander, la falta de andenes en los centros poblados más transitados que se han convertido en un riesgo constante para la comunidad.

Niños, jóvenes y adultos mayores deben caminar pegados a tractomulas y vehículos de carga por la vía nacional, conocida como la vía al mar, lo que ha disparado la accidentalidad en la zona.

El personero municipal, Julián Rubio, presentó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander para que se ordene a Invías, la Gobernación y la Alcaldía coordinar la construcción de andenes y la señalización de pasos peatonales en la cabecera municipal y en La Pedregosa, dos centros poblados que concentran entre 3.000 y 4.000 habitantes cada uno.

Rubio explicó que, además de la falta de infraestructura peatonal, el mal estado de los reductores de velocidad agrava el peligro.

“Es una vía arterial que conecta a Norte de Santander con la Costa Atlántica y el interior del país, pero su estado es deplorable y no brinda condiciones seguras para los peatones”, afirmó.

La petición busca que, con recursos de Invías, se adelanten las obras necesarias para garantizar la movilidad segura de los habitantes y reducir el índice de accidentes, que mantiene a La Esperanza como uno de los municipios con más casos de siniestros viales en el departamento.