Menor mordido por una serpiente lleva casi un mes esperando un tratamiento adecuado

Cúcuta

El pasado 15 de julio un menor de 10 años fue mordido por una serpiente en zona rural del municipio de El Carmen, y desde allí inició todo un viacrucis para una atención digna en salud.

Ya han transcurrido más de tres semanas desde el accidente y el niño ha pasado por diferentes centros médicos del departamento en busca de un tratamiento adecuado para su herida.

“Lo llevé al centro más cercano que fue Cartagenita, ahí me lo trasladaron para Convención. Allá en Convención se le colocaron seis ampollas antiofídicas. Lo remitieron a Ocaña, en Ocaña estuvo trece días, diez días en UCI y tres días en hospitalización. Le hicieron tres lavados quirúrgicos, al ver que la situación se empeoraba, decidieron remitírmelo al Hospital Erasmo Meoz, estuvo tres días, necesitando espacio para UCI y como no había espacio en la UCI, decidieron remitírmelo a la clínica Duarte” dijo Fanny Alvernia, madre del menor.

Es necesario el uso de una herramienta especializada para su atención, pero a pesar de las solicitudes, no ha sido posible obtenerla, por lo que su estado de salud poco a poco ha ido empeorando.

“Estamos necesitando un aparato con urgencia por circunstancias como el niño tiene la pierna, el niño la tiene bastante delicada ya que le han hecho seis lavados quirúrgicos y tiene esa herida bastante fea, bastante abierta. Necesitamos el aparato con urgencia” puntualizó Alvernia.

Desde el ministerio público del municipio de El Carmen se ha venido haciendo acompañamiento al caso y se espera por medio de su intervención, lograr lo más pronto posible la atención que requiere el menor para salvar su vida.