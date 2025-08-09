Luto en el periodismo deportivo: falleció Eugenio Baena, reconocida voz del deporte colombiano

Nacido el 28 de septiembre de 1953 en Cartagena de Indias. Fue un periodista y comentarista que dejó una huella imborrable en la radio deportiva. Su trabajo se destacó especialmente en deportes como el béisbol, el boxeo, el fútbol y el patinaje de velocidad.

Su trayectoria profesional comenzó como comentarista de béisbol y boxeo en ‘Radio Fuentes’. Cubrió eventos de gran relevancia como los Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe, Juegos Bolivarianos, Juegos Nacionales y otras competiciones. También narró el béisbol de las Grandes Ligas, la Copa Mundial de Béisbol y la Liga Colombiana Profesional en Telecaribe y Win Sports.

En Caracol Radio hizo parte de espacios emblemáticos como El Alargue, El Carrusel Deportivo y El VBAR.

De acuerdo con la información de Caracol Radio, Eugenio Baena se encontraba sometido a una intervención quirúrgica por problemas cardiorrespiratorios,

Su voz y su compromiso con el deporte marcaron historia en el periodismo colombiano. Desde el equipo de A Vivir Que Son Dos Días y de toda la familia de Caracol Radio, lamentamos profundamente su fallecimiento y enviamos un mensaje de condolencias a sus seres queridos.