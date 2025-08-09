A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Programas

Luto en el periodismo deportivo: falleció Eugenio Baena, reconocida voz del deporte colombiano

El periodismo deportivo está de luto. El 8 de agosto de 2025 falleció Eugenio Baena Calvo, una de las voces más reconocidas y queridas del deporte colombiano, apasionado por la locución y por dar visibilidad a múltiples disciplinas deportivas.

Luto en el periodismo deportivo: falleció Eugenio Baena, reconocida voz del deporte colombiano

Luto en el periodismo deportivo: falleció Eugenio Baena, reconocida voz del deporte colombiano

19:26

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Eugenio Baena. Foto: suministrada.

Nacido el 28 de septiembre de 1953 en Cartagena de Indias. Fue un periodista y comentarista que dejó una huella imborrable en la radio deportiva. Su trabajo se destacó especialmente en deportes como el béisbol, el boxeo, el fútbol y el patinaje de velocidad.

Su trayectoria profesional comenzó como comentarista de béisbol y boxeo en ‘Radio Fuentes’. Cubrió eventos de gran relevancia como los Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe, Juegos Bolivarianos, Juegos Nacionales y otras competiciones. También narró el béisbol de las Grandes Ligas, la Copa Mundial de Béisbol y la Liga Colombiana Profesional en Telecaribe y Win Sports.

En Caracol Radio hizo parte de espacios emblemáticos como El Alargue, El Carrusel Deportivo y El VBAR.

De acuerdo con la información de Caracol Radio, Eugenio Baena se encontraba sometido a una intervención quirúrgica por problemas cardiorrespiratorios,

Su voz y su compromiso con el deporte marcaron historia en el periodismo colombiano. Desde el equipo de A Vivir Que Son Dos Días y de toda la familia de Caracol Radio, lamentamos profundamente su fallecimiento y enviamos un mensaje de condolencias a sus seres queridos.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad